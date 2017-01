Rétro 2016 : Turquie, la fuite en avant

"L'homme malade de l'Europe " : la comparaison servie pour l'Empire ottoman devrait-elle s'appliquer à la Turquie ? Depuis 2013, année qui devait consacrer le début d'un " printemps turc ", marquée par des manifestations monstres place Taksim à Istanbul, l'autoritarisme de Recep Tayyip Erdogan, d'abord Premier ministre et aujourd'hui président, n'a cessé de diviser la société turque entre ceux qui adhèrent à son projet islamo-conservateur, porté par le parti au pouvoir AKP, et ceux qui lui reprochent de saper la démocratie turque, et de relancer le conflit avec les Kurdes, dont la violence s'est traduite par des dizaines de morts au Kurdistan, et par des attentats à Ankara (les 17 février et 13 mars) et à Istanbul (les 7 juin et 10 décembre).

...