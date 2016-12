Rétro 2016 : "Lève-toi et tue", ou quand Daech a inspiré des vocations de terroristes à distance

S'il a meurtri Bruxelles en 2016, le terrorisme djihadiste s'est aussi répandu comme une déferlante sans précédent en de nombreuses régions du monde. Hors les zones de conflit, il a frappé spectaculairement la Turquie, en miroir du chaos syro-irakien, la Libye ou l'Egypte. Il a ébranlé l'Arabie saoudite, le Pakistan et le Bangladesh. Et, à partir du Nigeria, autre foyer de violences, il a essaimé jusqu'au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Dans son dernier ouvrage Daech, la main du diable (L'Archipel), l'expert Claude Moniquet établit à 6 418...