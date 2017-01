Rétro 2016 : le pantouflage de Barroso, recruté par Goldman Sachs

En cette ère d'euroscepticisme croissant, l'Europe a l'art de donner elle-même le bâton pour se faire battre. Au début de l'été, on apprend par une indiscrétion que José Manuel Barroso, président de la Commission européenne entre 2004 et 2014, a retrouvé de l'emploi. Pas n'importe lequel : conseiller et président non exécutif des activités internationales de la banque Goldman Sachs. Ces " pantouflages " d'anciens ténors européens, comme il e...