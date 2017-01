Rétro 2016 : Angela Merkel, Madame démocratie

Angela Merkel a beau répéter qu'elle connaît beaucoup d'Européens " prêts à se battre pour les valeurs démocratiques ", elle est plus que jamais l'incarnation de ces valeurs. La victoire du populiste Donald Trump outre-Atlantique, la fragilité actuelle de la France, plongée dans les turbulences préélectorales, et la poussée de l'antilibéralisme et de la xénophobie en Pologne et dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, n'ont fait que renforcer ce...