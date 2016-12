Rétro 2016 : Alep, tournant de la guerre

Avec la reprise de contrôle de l'est d'Alep, aujourd'hui exsangue, les forces loyales à Bachar al-Assad en ont chassé les rebelles qui l'occupaient depuis 2012. La ville est-elle " tombée ", comme le regrettent les opposants, qui dénoncent des exécutions sommaires ? Ou a-t-elle été " libérée " comme le clament de nombreux habitants tout à la joie de la fin des hostilités ? Tout dépend des points de vue, qui s'avèrent irréconciliables. " C'est la fin de la révolution, on ne peut plus gagner ", en conclut l'écrivain en exil Yassin al-Haj Saleh. La rébellion, soutenue par l'Occident et les monarchies du Golfe, n'aura cessé de buter sur le monolithisme d'un régime, renforcé par l'entrée en scène de la Russie.

