Rétro 2016 : Afrique centrale, tensions extrêmes

Le vent démocratique peine à souffler sur l'Afrique centrale. Alors que 2016 et 2017 devaient marquer le changement, on garde les mêmes et on continue. Au Rwanda, Paul Kagame a préparé le terrain en vue d'un troisième mandat. Au Burundi, Pierre Nkurunziza s'en est carrément emparé, au mépris des accords d'Arusha. Et au Congo, Joseph Kabila a dépassé la date butoir du 19 décembre, censée marquer la fin de son deuxième et dernier mandat. Autant de prolong...