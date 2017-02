Retour sur l'histoire pleine de remous du centre Pompidou, qui souffle aujourd'hui ses 40 ans

Tout comme des éloges funèbres, il faut se méfier des fêtes carillonnées. Elles résonnent souvent comme un grand moment d'insincérité entonné à l'unisson. Chacun y va de son petit couplet fleuri, la vérité fait ses valises et la légende dorée s'installe. Au moment où il célèbre ses 40 ans (week-end anniversaire ces 4 et 5 février), le centre Pompidou (officiellement inauguré le 31 janvier 1977), familièrement appelé Beaubourg, n'échappe pas au phénomène (1). Pour saisir le caractère unique du bâtiment parisien, il convient de rappeler que, dès ses origines, en 1968, son destin a été chahuté. Autour de son berceau, quelques bonnes fées sans doute... mais également des forces antagonistes et des intérêts contradictoires. Figure tutélaire entre toutes ayant porté avec passion le projet sur les fonts baptismaux, Georges Pompidou est ainsi présenté comme un chef d'Etat emblématique d'une époque où la chose politique était gérée en bon père de famille.

...