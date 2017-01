RDC : Katumbi reste candidat président, remet son sort entre les mains des évêques

L'opposant congolais Moïse Katumbi Chapwe a réaffirmé son souhait de rentrer "le plus rapidement possible" au pays afin de participer à la campagne pour l'élection présidentielle prévue d'ici fin 2017 en République démocratique du Congo (RDC), dans des interviews publiées lundi par le journal 'La Libre Belgique' et l'hebdomadaire français 'Jeune Afrique'.