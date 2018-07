RDC: Katumbi et Bemba de retour pour déposer leurs candidatures à la présidentielle

"Dans les tout prochains jours, Moïse Katumbi va rentrer pour déposer sa candidature", a affirmé son directeur de cabinet, Olivier Kamitatu, au cours d'une conférence de presse au cabinet parisien du ténor français du barreau Eric Dupond-Moretti.

Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août.

"Rien n'interdit qu'il rentre", a assuré Me Dupond-Moretti, estimant démontées les trois "farces judiciaires et tentatives d'instrumentalisation de la justice" par lesquelles le président Joseph Kabila tentait selon lui "d'empêcher Moïse Katumbi de participer" à la présidentielle.

Après l'intervention de la Cour suprême et le renvoi du procès au 10 octobre, il "n'y a plus d'affaire des mercenaires", dans laquelle M. Katumbi est poursuivi pour "atteinte à la sûreté intérieure de l'État", a-t-il affirmé. Quant à l'affaire de spoliation immobilière, il y a eu appel et cela est suspensif. "Il ne peut donc y avoir arrestation", a ajouté Me Dupond-Moretti.

Reste l'affaire dite "de la nationalité": le pouvoir congolais accuse l'opposant d'avoir été inscrit au registre de la ville de San Vito dei Normanni, dans le sud de l'Italie, et d'avoir la nationalité italienne. Or la loi congolaise interdit aux candidats à la présidentielle d'avoir la double nationalité.

Me Dupond-Moretti a indiqué avoir obtenu "la preuve" que cela est faux. Il a brandi une lettre de la ville assurant que M. Katumbi n'a "jamais été inscrit au registre de l'état-civil italien". "Toute ambiguïté est donc levée", a affirmé l'avocat.

"Les obstacles en carton ont tous été franchis", a-t-il conclu. "Il n'y a strictement aucun risque sur le terrain du droit. S'il y a arrestation, elle sera purement arbitraire", a-t-il jugé.

Quant au passeport biométrique de M. Katumbi, qui n'est plus valide, l'opposant "fera une nouvelle demande et j'espère que, cette fois-ci, on le lui donnera", a indiqué M. Kamitatu.

L'ONU "a donné injonction à la RDC de garantir à M. Katumbi son droit à la liberté, donc d'aller et venir", a rappelé Me Dupond-Moretti.

Avec d'autres ténors de l'opposition, dont l'ancien vice-président de la RDC et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, qui doit rentrer le 1er août à Kinshasa, M. Katumbi veut que le président Kabila respecte la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne, qui n'a jamais connu de transition démocratique.

Bemba, bientôt de retour, pour une "candidature unique de l'opposition"

"Je compte arriver à Kinshasa le 1er août dans la matinée. J'ai prévenu les autorités et l'Onu de mon arrivée", a déclaré M. Bemba, 55 ans, qui se trouve actuellement en Belgique, lors d'une conférence de presse dans un hôtel bruxellois, la première depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) en juin.

Son parti, le Mouvement de Libération du Congo (MLC), qui l'a déjà investi candidat à la présidentielle du 23 décembre, avait annoncé lundi soir qu'il ferait son retour en République démocratique du Congo le 1er août.

"Je rentre pour des raisons familiales, pour voir où est enterré mon père, et pour déposer ma candidature à la présidentielle", a expliqué l'ancien vice-président congolais, en précisant qu'il n'y avait "pas de meeting prévu pour l'instant" avec ses partisans. Il a obtenu un passeport diplomatique congolais en qualité de sénateur en fonction. "Mon parti a écrit à l'hôtel de ville, à la mairie, et a prévenu le ministère de l'Intérieur pour que des dispositions soient prises de manière à éviter des débordements", a ajouté M. Bemba.

Des élections présidentielle, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre 2018 en RDC. Le scrutin présidentiel permettra de désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui ne peut pas se représenter mais ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. "La Constitution est là, si elle n'est pas respectée c'est un désastre pour le pays", a estimé l'opposant.

En perspective des élections, Jean-Pierre Bemba "souhaite l'unité de l'opposition", en disant vouloir dialoguer avec ses leaders, y compris Moïse Katumbi, ex-proche de Kabila passé dans l'opposition en 2015 et en exil depuis mi-2016. "Je milite pour une candidature unique de l'opposition", a insisté M. Bemba -- "mais pas forcément moi", a-t-il souligné. "Si nous voulons le changement, il faut un seul candidat au niveau de l'opposition. Je soutiendrai celui qui sera le mieux à même de défendre les couleurs et les ambitions de l'opposition pour une alternance demain", a ajouté le chef du MLC.

Ce dernier s'est prononcé pour des élections "apaisées, crédibles et démocratiques", tout en jugeant que les conditions n'étaient pas remplies. "J'espère qu'il n'y aura pas de violences", a-t-il observé.

Jean-Pierre Bemba a été acquitté et remis en liberté provisoire sur décision du jury d'appel de la CPI, à la surprise générale, début juin à La Haye.

Il avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000.

Interrogé sur ses intentions, l'ex-chef de guerre a précisé qu'il avait rédigé pendant sa détention à La Haye un "programme de 200 pages", économique, social, sanitaire, écologique et éducatif. "Je ne pars pas les mains vides", a-t-il promis.