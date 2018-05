RDC: attaque contre un convoi dans le parc des Virunga, des touristes enlevés?

"Je confirme l'attaque contre notre convoi", a affirmé à un correspondant de l'AFP le porte-parole du parc des Virunga, Joël Wengamulay, qui renvoie la presse à un prochain communiqué pour davantage de détails.

L'attaque aurait visé un convoi de touristes, d'après une source anonyme du parc qui n'a pas précisé la nationalité des touristes.

Deux ou trois touristes auraient été enlevés et leur garde grièvement blessé, d'après cette source anonyme et un journaliste local sur Twitter qui cite des sources de la société civile, Sammy Mupfuni.

Le 9 avril, cinq gardes et un chauffeur avaient été tués dans une attaque conduite par des assaillants non identifiés dans le parc.

Des bords du lac Kivu et du volcan Nyiragongo à la sortie de Goma jusqu'aux monts Rwenzori à la frontière avec l'Ouganda, le parc naturel des Virunga, le plus ancien d'Afrique, s'étend sur 7.800 km2 et sert de refuge à des espèces menacées comme le gorille des montagnes.

Il s'étend à travers la province du Nord-Kivu infestée de groupes armés congolais ou étrangers prétendant défendre des causes au Rwanda ou en Ouganda.

AFP