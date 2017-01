Rais Bhuiyan, une vie dédiée au combat contre la peine de mort

Bras tendu, Mark Stroman pointe un revolver. " Where do you come from ? " (d'où viens-tu ? ) 21 septembre 2001, dans une échoppe de station- service, en banlieue de Dallas (Texas). Rais Bhuiyan est derrière la caisse. Il a déjà été braqué. Il commence à sortir la monnaie, mais ce Blanc au bandana ne vient pas pour l'argent. Il vient venger le 11-Septembre. Il vient tuer de l'" Arabe ". " Where do you come from ? " Rais n'a pas le temps de répondre. Stroman tire à bout portant comme il a tiré sur Waqar Hasan. Comme il tirera sur Vasudev Patel. Tuant l'un et l'autre. Rais Bhuiyan, lui, s'en sort. Son visage est criblé de plomb, il perd son oeil droit, mais il est vivant.

