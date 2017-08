Qui sont ces beaux gosses qui nous gouvernent ?

Président de la République française à 39 ans, Emmanuel Macron a balayé le paysage politique. Et étonné le monde. Certes, dans le club très fermé des dirigeants trentenaires, il ne se place qu'en huitième position, derrière le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, 34 ans, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, 37 ans, ou Leo Varadkar, fils d'immigré et homosexuel assumé, âgé de 38 ans, qui est devenu Premier ministre d'Irlande en juin dernier. Mais au hit-parade des politiciens élus démocratiquement, le Français détient un record : celui du plus jeune chef d'Etat de la planète. Lors du dernier sommet du G20, à Hambourg, il a d'ailleurs chipé la vedette au fringant Justin Trudeau, jusqu'alors considéré comme une sensation par la presse féminine et sacré, en 2015, " homme politique le plus élégant du globe " par le magazine masculin GQ.

