Quelles stars et quels présidents assisteront en Russie à la finale de la Coupe du Monde?

"Vladimir Poutine assistera à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde-2018 et assistera au match final", a annoncé samedi le Kremlin dans un communiqué.

Le président français Emmanuel Macron et la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarovic, dont les pays vont disputer la finale, ainsi que l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, dont l'Etat accueillera le Mondial en 2022, seront également présents, selon le communiqué.

Sont aussi attendus le président palestinien Mahmoud Abbas, les présidents du Gabon et du Soudan, les présidents bélarusse, moldave et arménien et les Premiers ministres hongrois et kirghiz, précise le communiqué.

Le chanteur et acteur américain Will Smith, auteur avec le Portoricain Nicky Jam et l'Albanaise Era Istrefi de l'hymne officiel du Mondial "Live it up", chantera dimanche à la cérémonie de clôture du Mondial-2018.

Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, qui a déjà assisté à une demi-finale à Saint-Pétersbourg, est également attendu à la finale.

La superstar de l'athlétisme Usain Bolt, ainsi que deux footballeurs français, Laurent Koscielny et Dimitri Payet, qui n'ont pas pu participer à la Coupe du monde en raison de blessures, seront dans les tribunes pour regarder la finale.