Quatorze tués dans des violences post Nouvel An au Vietnam

Les hôpitaux vietnamiens ont accueilli en trois jours 17.000 victimes d'accidents de la route, dont 73 sont décédées, a précisé le ministère de la Santé.

Le Nouvel An vietnamien (Tet) coïncide avec le Nouvel An lunaire et a eu lieu le 26 janvier. Durant les sept jours de congé qui suivent, la consommation d'alcool est traditionnellement très élevée aux quatre coins du pays, ce qui entraîne de violentes bagarres et de nombreux accidents.

Treize personnes avaient été tuées l'an passé. Les vacances s'achèvent mercredi.