Quand l'accueil des migrants réveille l'appétit des mafieux

Quelque 500 policiers ont participé à l'opération visant au total 68 membres présumés du clan Arena, une famille de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, qui a poursuivi ses activités alors même que les chefs du clan sont en prison depuis des années.

Au-delà d'un réseau établi d'extorsion et de trafic de drogue, les enquêteurs soupçonnent le clan d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros sous couvert de services au centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Isola Capo Rizzuto, en Calabre.

"Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, certainement pas un cas isolé", a estimé Raffaele Cantone, chef de l'Autorité nationale anti-corruption. "Derrière l'urgence, derrière la nécessité de trouver une réponse aux migrants qui arrivent toujours plus nombreux, souvent les garanties baissent".

Le centre de 1.200 places, ouvert en 1999 près de l'aéroport de Crotone (Calabre), est l'un des plus grands d'Europe avec celui de Mineo, dans le centre de la Sicile, lui aussi rongé par des affaires de détournements de fonds publics.

Il est géré, après une série d'appels d'offres, par l'association catholique Misericordia, qui a selon les enquêteurs laissé pendant des années le contrôle de la fourniture des repas à des sociétés liées au clan Arena.

Entre 2006 et 2015, ces sociétés ont détourné 36 millions d'euros sur les 103 millions versés par l'Etat pour nourrir les migrants, a expliqué le procureur de Catanzaro, Nicola Gratteri.

"Un jour, ils ont porté 250 repas pour 500 migrants. Donc 250 migrants ont dû attendre le lendemain pour manger. Et non seulement il y en avait peu, mais en général c'était de la nourriture qu'on donne aux cochons", a-t-il expliqué, fulminant devant la presse contre cette "'Ndrangheta qui exploite aussi les besoins des désespérés".

- Prêtre arrêté -

Des sociétés contrôlées par le clan Arena ont aussi fourni les repas du centre d'accueil de Lampedusa, l'île italienne la plus proche des côtes libyennes.

Deux responsables de la branche locale de Misericordie, un vaste réseau de coopératives gérant de nombreuses oeuvres sociales à travers le pays, ont également été arrêtés: le gérant du centre d'accueil et un prêtre, Don Edoardo Scordio, soupçonné d'avoir perçu 132.000 euros cette année pour "assistance spirituelle" aux migrants.

Alors que les migrants continuent de débarquer chaque semaine par milliers sur ses côtes, l'Italie peine à assurer un suivi de la qualité de sa multitude de centres d'accueil répartis sur tout son territoire.

Gérés par des coopératives mais financés par des fonds publics, ces centres sont passés de 22.000 places fin 2013 à environ 175.000 aujourd'hui, essentiellement grâce à la reconversion de nombreux hôtels.

L'Etat verse en moyenne 35 euros par personne et par jour pour fournir logement, nourriture, habillement, cours d'italien, soutien légal et psychologique. Mais les contrôles sont rares et la qualité de l'accueil varie fortement d'un centre à l'autre.

Redoutant jusqu'à 200.000 arrivées cette année, le gouvernement a adopté au printemps un plan de répartition exigeant l'accueil de 2,5 demandeurs d'asile pour 1.000 habitants, assorti d'un nouveau mécanisme de contrôle, encore embryonnaire.

A l'automne, le ministère des Finances avait évalué le budget de l'accueil à quelque trois milliards d'euros pour 2017.

"Cette masse d'argent aiguise l'appétit des organisations mafieuses", a assuré le procureur de Catane (Sicile), Carmelo Zuccaro, la semaine dernière devant une commission parlementaire antimafia.

"Et je dis cela sur la base de plusieurs enquêtes sur le sujet", a insisté ce magistrat qui se trouve depuis plusieurs semaines au coeur d'une polémique en Italie sur le rôle des ONG affrétant des navires pour secourir les migrants au large de la Libye.