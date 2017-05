"Proeuropéen, Macron attache aussi une grande importance aux relations avec l'Afrique"

Le mitterrandien que vous étiez à l'époque où vous dirigiez les chaînes publiques françaises se désole-t-il de l'effondrement du PS, en voie d'éclatement ?

Je vis dans un pays traditionnellement conservateur, où la droite est largement majoritaire dans l'opinion. Sans la personnalité forte de François Mitterrand, qui est parvenu à unifier la gauche, celle-ci ne serait pas arrivée au pouvoir en 1981. Cette gauche est aujourd'hui plus morcelée que jamais, tandis que les forces conservatrices et nationalistes se déploient. Au second tour de la présidentielle, la candidate du Front national a doublé le score réalisé par son père en 2002. Comme d'autres partis et comme les syndicats, le Parti socialiste n'a pas su se renouveler, s'adapter au monde actuel. Avec La République en marche s'ouvre une nouvelle ère politique. Qui aurait cru en Emmanuel Macron il y a un an, quand il a lancé son mouvement ? On a alors parlé de " bulle ", qui éclaterait vite. Voyez où il en est. Je souhaite qu'avec lui la France retrouve sa place de grande puissance, au sein de l'Union européenne. J'espère qu'elle va jouer un rôle majeur dans les relations Nord-Sud. L'Afrique attend un geste.

...