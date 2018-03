Prise d'otages en France: au moins deux morts, l'auteur se revendique de Daech

Une prise d'otages était en cours vendredi dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne dans le sud de la France, par un individu se réclamant du groupe Etat islamique (EI), selon les autorités judiciaires. Au moins deux personnes sont mortes, selon un bilan provisoire, a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. "Une grande partie des employés et des clients du Super U ont réussi à prendre la fuite. Un officier de gendarmerie en service est actuellement au contact du preneur d'otages", a ajouté cette source.

Selon le parquet de Carcassonne, la prise d'otages a commencé vers 11h00 dans un supermarché de la ville de Trèbes, près de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Le preneur d'otages a ouvert le feu, a-t-il précisé, indiquant ne pas savoir si les tirs ont fait ou non des victimes.

Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié "Allah Akbar" en entrant dans le supermarché, indique-t-on de source proche du dossier.

La préfecture du département de l'Aude a annoncé sur Twitter que le secteur de Trèbes "était interdit", demandant à la population de "faciliter l'accès aux forces de l'ordre".

Policier blessé à Carcasonne

Peu auparavant, un policier a été blessé par un homme armé qui a pris la fuite, à Carcassonne, également dans l'Aude, à moins de dix kilomètres de Trèbes, selon les sources proches du dossier.

Aucun lien n'a pour l'instant été établi entre les deux événements.

"Situation sérieuse"

Le Premier ministre français Édouard Philippe évoque une "situation sérieuse"."Une situation est en train de se produire près de Carcassonne. Un homme est retranché dans un supermarché avec des otages. C'est une situation sérieuse", a déclaré le chef du gouvernement en déplacement à Mulhouse (est). Il a ajouté que tout laissait "à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste".

"La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et toutes les informations dont nous disposons au moment où je vous parle laissent à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste", a déclaré M. Philippe, précisant que le "pronostic vital" d'un policier blessé n'était pas engagé, mais se refusant à évoquer le bilan de la prise d'otages.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé qu'il se rendait sur place.

Etat d'urgence et crainte d'attentats

La France vit dans la crainte de nouvelles attaques en dépit d'un dispositif sécuritaire drastiquement renforcé. Signe le plus visible : le déploiement de 10.000 hommes dans les rues, gares et lieux touristiques. Plusieurs des attaques ou tentatives de 2015 et 2016 ont visé des militaires ou des policiers.

Le pays est placé sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence depuis les attentats de novembre 2015 (130 morts) à Paris, du jamais vu depuis la guerre d'indépendance d'avec l'Algérie il y a soixante ans.

Le groupe Etat islamique, qui a perdu l'essentiel de son territoire conquis en Iraq et en Syrie, où il a proclamé un califat en 2014, menace régulièrement la France de représailles pour sa participation à la coalition militaire internationale dans ces deux pays. L'EI a appelé en outre à frapper les "mécréants" partout où cela est possible. La France est particulièrement visée car elle fait partie de la coalition militaire internationale intervenant en Syrie et Irak contre l'EI, qui perd peu à peu tous ses bastions.

La prise d'otages est aussi une stratégie utilisée par les jihadistes: le 9 janvier 2015, deux jours après la tuerie de Charlie Hebdo, Amédy Coulibaly avait retenu les clients et le personnel de l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes. La prise d'otages avait fait quatre morts. Amédy Coulibaly avait été abattu par les forces de l'ordre.