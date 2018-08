Prêtres pédophiles aux Etats-Unis: le pape se dit "du côté des victimes"

Le Vatican a dit jeudi soir éprouver "honte et colère" après une enquête en Pennsylvanie, dans le nord-est des Etats-Unis, sur des abus sexuels perpétrés par plus de 300 prêtres et couverts par l'Eglise catholique locale, assurant que le pape François était du côté des victimes.