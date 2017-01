Présidentielles françaises : Le Vif revient sur les secrets de campagne des grands scrutins de l'Histoire

Peu de chefs d'Etat dans le monde disposent d'autant de pouvoirs que leur homologue français, lequel est élu sur son seul nom - aux Etats-Unis, par exemple, le président est désigné par des grands électeurs. C'est une histoire que les Français aiment. La participation se situe autour de 80 %, et jusqu'à 85,85 % au second tour de l'élection de 1981. C'est peut-être une histoire en train de s'achever, un modèle qui a fait son temps, comme le serait un chef de l'Etat incapable, bien malgré lui, de solliciter un second mandat au terme de cinq années passées au sommet. Président, ce n'est plus ce que c'était : on en voit même d'anciens qui trébuchent au premier tour d'une simple primaire.

