Présidentielles françaises : ce qu'il faut retenir de cette semaine

Benoit Hamon remanie les trois piliers de son programme

Alors qu'il ne parvient pas à faire décoller sa campagne, le candidat du Parti socialiste et de ses alliés a décidé de revoir sa copie en ce qui concerne les trois points les plus importants de son programme. Afin de rallier les socialistes tentés de rejoindre la Emmanuel Macron, l'ex-ministre de l'Enseignement semble prêt à faire des concessions sur les questions de la dette et de l'Europe et du tant redouté revenu universel. Ainsi, il expliquait ce jeudi dans l'"Emission politique" qu'il instaurerait un complément de revenu de 200 euros nets pour "tout travailleur qui perçoit un salaire net jusqu'à 1,9 smic mensuel". Avant de revenir sur sa proposition de revenu inconditionnel pour les 18-25 ans en mettant la priorité sur les étudiants et ceux qui ont "un petit boulot".

François Fillon resserre les rangs

La tempête serait-elle enfin passée pour François Fillon ? Après avoir passé une semaine cauchemardesque, marquée par les défections de plusieurs de ses plus importants soutiens, le candidat de la droite semble doucement se relever de ses scandales. Dimanche, près de 40 000 (et non 200 000) personnes se sont rendues au Trocadéro pour lui afficher leur soutien. Un coup de force qui a permis à l'ex-Premier ministre de réaffirmer sa légitimité au sein de son parti. D'autant qu'Alain Juppé annonçait le lendemain qu'il ne se présenterait pas en tant que recours.

Le message est donc désormais clair côté Républicain : ce sera François Fillon ou personne. Grâce à l'appui d'une équipe plus "sarkozyste" que jamais, en démontre la présence de François Baroin, Christian Jacob et Valérie Pécresse dans la nouvelle équipe de campagne, le vent semble donc avoir tourné pour M. Fillon. Et ce n'est pas une xeme révélation du Canard Enchaîné qui y changera grand-chose.

Marine Le Pen refuse de se soustraire à la justice

Malgré la mise en examen d'un second assistant parlementaire du FN au parlement européen et la publication Médiapart et Marianne de mails prouvant que Marine Le Pen avait été alertée, la candidate d'extrême droite refuse toujours de se rendre chez le juge. Mme Le Pen dénonce une "opération politique" à son encontre et estime être "victime d'une opération politique menée par le Parlement européen depuis plus de trois ans". Et d'ajouter : "J'ai demandé moi-même la désignation d'un juge d'instruction dans cette affaire il y a plus d'un an, elle a été refusée. Comme par hasard, cette agitation arrive à quelques jours de l'élection présidentielle".

Emmanuel Macron en tête d'un sondage

Pour la première fois de cette campagne présidentielle, le fondateur d'"En Marche !" prend le statut de favori, selon un sondage Harris Interactive, de cette présidentielle.

Le point sur les parrainages

Ils sont désormais sept à avoir récolté les 500 signatures d'élus nécessaires pour officialiser leur candidature à la présidentielle. Seule surprise dans ce tableau : Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas dépassé ce seuil. En cause, une consigne aurait été donnée aux élus du PCF, dont les élus doivent massivement parrainer M. Mélenchon, d'attendre le 13 mars afin de faire pression sur le candidat concernant les législatives.

Grégory Sacré