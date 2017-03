Présidentielle française: quels sont les critères pour être candidat? (infographie)

Deux fois par semaine, le Conseil constitutionnel français fait le point sur les parrainages validés des candidats potentiels à l'élection présidentielle. Si pour certains ce n'est qu'une formalité, pour d'autres c'est une véritable course contre-la-montre. Après le comptage de ce 7 mars, ils sont désormais cinq à avoir atteint les "fameux" 500 parrainages (voir infographie). Parmi les candidats les plus probables, on peut également noter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas encore atteint le nombre requis de signatures. Mais est-ce la seule condition pour pouvoir se présenter ?

