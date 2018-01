Présidentielle à Chypre: le sortant Anastasiades remporte le 1er tour

Le dirigeant de 71 ans, donné favori par les sondages, a recueilli 35,50% des voix contre 30,25% pour Stavros Malas, un ancien ministre de la Santé soutenu par le parti communiste, un écart moins important qu'attendu.

Ce premier tour a surtout été marqué par une forte abstention (28,13%), en nette hausse par rapport à la précédente élection présidentielle en 2013 (16,86%).

Autre prétendant au second tour, Nicolas Papadopoulos (centre), fils d'un ancien président, a totalisé 25,74% des voix.

En 2013, MM. Anastasiades et Malas étaient déjà arrivés en tête du premier tour. Mais l'écart entre les deux hommes était alors plus marqué et M. Anastasiades l'avait facilement emporté.

Du fait de la partition de l'île méditerranéenne, la République de Chypre - membre de l'Union européenne - n'exerce son autorité que sur les deux tiers du territoire, dans le sud, où vivent les Chypriotes-grecs. Dans le tiers nord résident les Chypriotes-turcs qui sont administrés par la République turque de Chypre du Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue uniquement par Ankara.

AFP