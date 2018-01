Près de 450.000 personnes ont fui le conflit en Afghanistan en 2017

Avec l'intensification de la guerre dans le pays, les forces de sécurité afghanes sont de plus en plus dépassées et démoralisées, ce qui a mené les Etats-Unis et l'Otan à augmenter le nombre de troupes internationales en Afghanistan en 2017.

Dans la province de Nangarhar (est), où se battent les talibans et l'organisation terroriste Etat Islamique, environ 123.000 personnes ont fui leur foyer en 2017. Ocha avait annoncé plus tôt en décembre que 900.000 personnes déplacées dans l'intérieur du pays vivaient dans des camps dans des "conditions inhumaines".

L'Afghanistan a été reclassé en août par l'Onu de pays "post-conflit" à pays avec un conflit actif.