"Poutine, Xi Jinping, Erdogan,... le modèle dictatorial de gouvernement retrouve de l'allant"

Le maître du Kremlin pourrait pourtant faire figure de " petit bras " en regard de Xi Jinping, son homologue chinois qui, avec la complicité des dirigeants du Parti communiste, s'est ouvert récemment l'horizon d'une présidence à vie. Et si l'on considère que Recep Tayyip Erdogan dirige la Turquie depuis déjà quinze ans, comme Premier ministre puis en tant que président, et que le chef de l'Etat égyptien Abdel Fattah al-Sissi est promis à un aussi bel avenir après sa réélection attendue lors des élections du 26 au 28 mars force est de conclure que le modèle dictatorial de gouvernement retrouve un certain allant.

