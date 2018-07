Poutine juge ses pourparlers avec Trump "très réussis et très utiles"

"Les pourparlers se sont tenus dans une atmosphère franche et de travail. Je les considère très réussis et très utiles", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre. "En gros, nous sommes contents de notre première véritable rencontre (...). Nous avons bien parlé (...), et j'espère que nous avons commencé à mieux nous comprendre", a-t-il assuré. "Nous n'avons pas pu +tout déblayer+, mais nous avons fait un pas important dans cette direction", a-t-il ajouté.

Alors que la Russie est accusée d'avoir oeuvré pour favoriser la victoire de M. Trump à l'élection présidentielle américaine de 2016, Vladimir Poutine a confié avoir "voulu qu'il gagne parce qu'il parlait de la normalisation des relations russo-américaines". Il a cependant réitéré que la Russie "ne s'est jamais ingérée" dans les élections américaines, en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis. Il a appelé à "ne pas se servir des relations russo-américaines comme d'une monnaie d'échange dans la lutte politique intérieure aux Etats-Unis".

Le maître du Kremlin a également proposé de permettre à Washington d'interroger les agents du renseignement russe accusés d'ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. "Nous avons un accord entre les Etats-Unis et la Russie datant de 1999 sur l'aide dans les affaires criminelles et cet accord fonctionne encore. Dans ce cadre, (le Parquet américain) peut envoyer une demande pour mener l'interrogatoire de ces personnes qui sont soupçonnées", a déclaré M. Poutine.

Washington a inculpé vendredi douze agents du renseignement russe soupçonnés d'être impliqués dans le piratage du parti démocrate en 2016.

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé que le premier sommet bilatéral à Helsinki s'était déroulé "mieux que super". Répondant à la question d'un journaliste sur la manière dont s'étaient tenus les pourparlers, M. Lavrov a répondu: "Fantastique, mieux que super", a rapporté l'agence de presse russe Interfax.