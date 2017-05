"Poutine est une plus grande menace que l'EI"

"Le président russe Vladimir Poutine constitue la plus grande menace pour la sécurité globale, plus encore que l'EI", a déclaré lundi le sénateur républicain et ancien candidat à la Maison Blanche John McCain à la chaîne ABC. Il avoue par ailleurs dans cet interview que le président américain Donald Trump le rend "nerveux".