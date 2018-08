Poutine en vacances (en images)

Les clichés montrent Poutine, âgé de 65 ans, en tenue et chapeau kaki, avec des jumelles et un bâton de randonnée. Des accessoires fort à propos pour des randonnées dans les montagnes boisées de la région..Comme les précédents clichés de Poutine en vacances, c'est une opération com' rondement menée servant à montrer à la face du monde la santé physique et sa vigueur du leader de la Russie.Sur certains clichés Poutine est accompagné du ministre de la Défense, Sergei Shoigu. On les voit qui étudient un jeune arbre prêt à être planté. On aperçoit aussi le chef du FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie), Alexandre Bortnikov, dans une clairière.D'autres photos montrent Poutine au sommet d'une montagne, faisant une promenade en bateau ou encore discutant avec le chef de la réserve naturelle de Sayano-Shushenski.