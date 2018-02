Poutine dit s'être entretenu avec Trump du conflit israélo-palestinien

"Je viens de m'entretenir avec le président américain Trump. Evidemment, nous avons parlé du conflit israélo-palestinien", a-t-il déclaré à M. Abbas. La "situation est désormais très éloignée de celle que nous voudrions tous voir", a ajouté le président russe, assurant "avoir toujours soutenu le peuple palestinien". "Il est très important pour nous de connaître votre opinion personnelle pour mettre les pendules à l'heure et mettre en place des approches communes pour résoudre ce problème", a-t-il affirmé.

La visite en Russie de M. Abbas, qui intervient deux semaines après celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, vise à s'assurer auprès de Vladimir Poutine du soutien de Moscou face à Washington. Depuis la reconnaissance par Washington fin 2017 de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, Mahmoud Abbas refuse tout contact avec le gouvernement de Donald Trump. "Vu l'atmosphère créée par les actions des Etats-Unis, nous (...) refusons toute coopération avec les Etats-Unis en tant que médiateur", a insisté M. Abbas auprès de Vladimir Poutine, selon la traduction en russe de ses propos. "En cas de rencontre internationale, nous demandons que les Etats-Unis ne soient pas les seuls médiateurs, mais fassent seulement partie des médiateurs", a-t-il ajouté.

Les Palestiniens voient dans la décision américaine, en rupture avec des décennies de diplomatie, un déni de leurs revendications sur Jérusalem-Est annexée et occupée.

Lundi, la direction palestinienne a ainsi qualifié les projets israéliens d'annexion de colonies en Cisjordanie occupée de "vol de terres organisé", avec la "complicité" de l'administration Trump. La Maison Blanche a pour sa part nié que les Etats-Unis discutent avec Israël d'un projet d'annexion des colonies de Cisjordanie occupée, contredisant les propos d'un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui ont provoqué la colère de la direction palestinienne. Les affirmations selon lesquelles ces discussions sont en cours "sont fausses", a réfuté Josh Raffel, un porte-parole de la Maison Blanche qui travaille avec Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump en charge de ce dossier au sein de l'administration américaine. "Les Etats-Unis et Israël n'ont jamais discuté d'une telle proposition et le président reste focalisé sur son initiative de paix israélo-palestinienne".

Mahmoud Abbas, qui doit quant à lui s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février, a promis à son peuple d'oeuvrer à la reconnaissance à part entière d'un Etat de Palestine par les Nations unies. Le 29 novembre 2012, la Palestine était devenue un "Etat observateur non membre" de l'ONU, lors d'un vote historique à l'Assemblée générale. Fort de ce nouveau statut, l'Etat de Palestine a intégré des agences de l'ONU et a rejoint la Cour pénale internationale (CPI). Mais la Palestine n'est pas encore devenue membre à part entière de l'ONU bien qu'elle soit reconnue par plus de 130 pays.