Pourquoi tant de terroristes viennent-ils de Tunisie?

Le suspect de l'attentat perpétré sur un marché de Noël à Berlin, Anis Amri, a été abattu le 23 décembre à Milan. L'homme avait adopté plusieurs identités et nationalités pour atteindre l'Allemagne via l'Italie et la France. Mais ce qui frappe le plus c'est son pays d'origine : -Amri vient d'Oueslatia, une petite ville située à une quarantaine de kilomètres de Kairouan, un foyer terroriste connu en Tunisie.

