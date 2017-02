Pourquoi Marine Le Pen progresse (encore)

D'abord, il y eut les ouvriers. La " mondialisation heureuse ", c'était apparemment sans eux : raccrochant le bleu de travail après la fermeture de leurs usines, beaucoup s'en allèrent voter FN dans une France à qui l'on commençait de diagnostiquer une " fracture sociale " (27 % du vote ouvrier pour le FN, déjà au premier tour de 1995). A gauche, de fins stratèges furent mandatés pour analyser la question. Ils en conclurent, dans une note désormais célèbre du think tank Terra Nova (proche du PS) qu'il ne fallait pas se laisser intimider par ces mauvais coucheurs de la modernité : " Contrairement à l'électorat historique de la gauche, coalisé par les enjeux socioéconomiques, [...] qui défend le passé contre le changement, expliquait la note, la France de demain, avant tout unifiée par les valeurs culturelles et progressistes est, elle, tolérante, ouverte, solidaire, optimiste, offensive. Surtout les diplômés, les jeunes et les minorités. "

...