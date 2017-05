Pourquoi, malgré la défaite du FN, l'extrême droite est plus populaire que jamais

Même si Marine Le Pen a encaissé une défaite cuisante au tour décisif des élections présidentielles françaises, son Front National est plus populaire et fort que jamais. Le phénomène se produit aussi aux Pays-Bas et en Belgique : l'extrême droite adhère au mainstream - ou du moins elle essaie.