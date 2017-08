Pourquoi les Italiens détestent Macron

Il n'y a pas si longtemps, l'Italie espérait encore que le jeune et dynamique président français donnerait un nouvel élan au projet européen. Comme l'écrit le quotidien néerlandais De Volkskrant, deux mois plus tard Emmanuel Macron est devenu le dirigeant européen le plus détesté d'Italie, détrônant même la chancelière allemande Angela Merkel.