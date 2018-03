Pourquoi les Finlandais sont-ils si heureux ?

Si la Belgique est classée a une place honorable (16e), elle n'atteint pas le niveau des pays scandinaves qui raflent toujours les premières marches du podium. Pourtant, en Finlande il est courant que les températures descendent jusqu'à -20 °C en hiver, tandis que les habitants doivent se contenter d'à peine quelques heures de clarté par jour durant de longs mois. On peut rêver mieux comme climat. Mais apparemment, celui-ci n'entamerait pas le bonheur des Finlandais.

Cette année, le rapport de l'ONU inclut une nouvelle donnée : le bonheur des immigrants. L'étude révèle en effet que ceux-ci sont aussi heureux que les natifs du pays, car intégrés à la société.

Le bonheur des Finlandais viendrait, selon The Economist, du caractère égalitaire de leur société (où il n'existe pas de laissé pour compte) et à un système de sécurité sociale performant.

Les Finlandais ont de nombreuses raisons d'être heureux. Ils sont plus de 80% à faire confiance à la police, à l'éducation et à leur système de santé. Grâce à un système d'imposition progressif et de redistribution des richesses, les styles de vie des riches et des pauvres ne sont pas radicalement différents. Le mode de vie des hommes et des femmes est aussi assez égalitaire. La Finlande est également considérée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour devenir mère et être une femme qui travaille.