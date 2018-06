Pourquoi le sommet USA-Corée du Nord a été "fantastique" pour Kim

Ce fut " une rencontre fantastique ". Donald Trump a fait preuve de son habituel lyrisme pour qualifier les quelque cinq heures de sommet partagées avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le mardi 12 juin, à l'hôtel Capella de Singapour. La rencontre historique a été sanctionnée par une déclaration commune envisageant la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais les véritables négociations ne commenceront que la semaine prochaine au niveau de hauts responsables des deux pays. Donald Trump, qui garde l'espoir d'un succès diplomatique d'envergure, et Kim Jong-un, qui a gagné le statut tant attendu d'interlocuteur de la première puissance mondiale, sont rentrés gonflés d'optimisme dans leur pays. Mais derrière les sourires de façade, quels enseignements peut-on tirer de cette confrontation ? Thierry Kellner,chargé de cours en sciences politiques à l'ULB et spécialiste de l'Asie de l'Est, les décrypte.

