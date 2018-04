Pourquoi l'Irlande a peur du Brexit

Comment évoquer l'Irlande sans aussitôt penser à la Guinness ? Les habitants de l'île verte ne sont pas les seuls à apprécier cette bière aux reflets noirs, fortement houblonnée et brassée depuis 1759 près de la porte St James, à Dublin : des millions de litres de stout sont consommés dans le monde. Mais voilà que le Brexit et la possible restauration d'une frontière entre les deux parties de l'île pourraient rendre plus onéreux le célèbre breuvage. Et pour cause. Avant d'être dégustée, la Guinness franchit la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, une province du Royaume-Uni, où elle est embouteillée. L'instauration d'une frontière en dur ralentirait les dizaines de milliers de camions qui, chaque année, traversent la démarcation. Le Baileys - une liqueur à base de whiskey et de crème - pâtirait, lui aussi, de contrôles douaniers, car le lait, principal ingrédient de cette boisson inventée pour les palais américains, est produit des deux côtés de la frontière. Il est ensuite collecté et transformé en crème par des laiteries, dans le Sud pour la plupart, avant d'être mélangé à du whisky, et transporté à nouveau dans le Nord pour être mis en bouteilles dans les faubourgs de Belfast. A un an du départ annoncé du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 29 mars 2019, le géant mondial des spiritueux Diageo, aujourd'hui propriétaire des deux marques, est loin d'être le seul à s'inquiéter des conséquences du Brexit.

