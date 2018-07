Pour Trump, les pays de l'UE "ont l'air gentils, mais ils sont durs"

"Ce que nous fait l'Union européenne est incroyable (...) Ils ont l'air gentils, mais ils sont durs", a-t-il déclaré depuis Kansas City dans le Missouri, à la veille de sa rencontre à la Maison Blanche avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

"Ils viennent tous me voir à la Maison Blanche", a-t-il ajouté, martelant sa volonté de faire preuve de fermeté.

Un peu plus tôt, dans une série de tweets, il avait longuement défendu son approche qui ne fait pas, loin s'en faut, l'unanimité dans son propre camp.

"Les tarifs douaniers sont les meilleurs! Soit un pays qui a traité les Etats-Unis de manière injuste (...) négocie un accord juste, soit il est frappé de tarifs douaniers. C'est aussi simple que ça", a-t-il tweeté.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!