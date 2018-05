Pompéi: une nouvelle victime de l'éruption du Vésuve découverte par les archéologues

La découverte de ce squelette est en tout cas une première pour la nouvelle phase d'excavations qui est en cours, lancée en mars dernier. Elle a lieu dans la zone dite "Regio V" du site archéologique de Pompéi, situé près de Naples. L'homme découvert était âgé de plus de 30 ans au moment de son décès en l'an 79. Sa cage thoracique apparait écrasée par le bloc de pierre qui est tombé sur lui. L'observation de ses os a démontré que l'homme souffrait probablement de problèmes de mobilité, ce qui pourrait expliquer son incapacité à échapper à l'éruption dès ses premiers signes. Il aurait été renversé par un nuage de cendres et de poussière avant d'être écrasé par le bloc de pierre, qui provenait peut-être d'un porche d'une maison de la ville aujourd'hui disparue. L'éruption du mont Vésuve a recouvert, et donc préservé, plusieurs villages de la région. Des excavations pour redécouvrir ces cités ensevelies ont été menées dès le 18e siècle, et des recherches ont lieu dans la zone depuis lors. Le site attire aussi de nombreux touristes chaque année.