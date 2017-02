Penelopegate : Fillon présente ses "excuses" pour l'"erreur" d'avoir employé sa famille

En reconnaissant avoir employé son épouse et ses enfants, et détaillé les salaires perçus par eux pour ces tâches, François Fillon a rappelé que tout cela était légal, qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il était donc légitime qu'il maintienne sa candidature à l'Elysée. "Rien ne pourra me faire renoncer à l'élection présidentielle et je suis là pour la gagner", a-t-il dit. "J'ai employé mon épouse comme collaboratrice, elle a ensuite travaillé pour mon suppléant avant de redevenir ma collaboratrice, le tout couvrant une période de 15 ans", a expliqué le Sarthois. Elle a, pour ce travail, perçu "un salaire mensuel net de 3.677 euros, ce qui était parfaitement justifié pour une personne diplômée en droit et en lettres", a-t-il poursuivi.

Le candidat de la droite a également reconnu avoir employé ses enfants Marie et Charles, l'une sur une période de 15 mois, l'autre pour 6 mois. Ils ont alors perçu un salaire mensuel net d'environ 3.000 euros chacun, selon leur père. Il a rappelé que ces sommes avaient été déclarées et imposées.

François Fillon s'est insurgé contre les qualifications d'emplois fictifs, estimant que les émoluments touchés par sa femme correspondaient à la rémunération de diverses tâches "modestes mais indispensables" dans la vie politique.

Il n'a donc pas évoqué une quelconque intention de rembourser ces sommes qu'il considère comme légales, déclarées et imposées. "Tous les faits sont légaux et transparents", a-t-il affirmé. "Nous avons tout dit aux enquêteurs. J'ai été interrogé pendant quatre heures, Penelope pendant 5 heures". François Fillon a assuré n'avoir rien à cacher. "Suis-je néanmoins quitte sur le plan moral ? ", s'est interrogé le candidat. "Tout cela était légal mais je n'ai pas compris assez tôt que les Français ne voulaient plus de ces pratiques. C'était une erreur, je le regrette et je m'en excuse".

François Fillon a également rapidement détaillé son patrimoine -immobilier et comptes bancaires- pour conclure qu'il n'avait rien à cacher. Il a aussi évoqué sa société de conseil, assurant notamment qu'il n'avait oeuvré pour aucun organisme ou entreprise russe, comme certaines rumeurs l'avaient laissé entendre.

François Fillon a également évoqué le fait qu'il fallait "réformer le système". De manière plus générale, le candidat s'est dit destabilisé par ces attaques "d'une violence inouie", portées au bout de 32 ans de vie politique au cours desquelles il dit n'avoir "jamais enfreint ni la loi ni ses valeurs". Il affirme aujourd'hui être à nouveau debout, déterminé et décidé à repartir en campagne immédiatement.