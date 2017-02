Penelopegate : Fillon, mea culpa a minima

"J'ai mis du temps à réagir et à mesurer que le ciel m'était tombé sur la tête". C'est par ces termes que François Fillon a justifié la grande "opération de transparence" qu'il a lancée ce lundi via sa conférence de presse et au-delà, par la mise en ligne sur son site de campagne, dès ce soir a-t-il annoncé, de toutes les rémunérations et contrats de travail de son épouse et de ses enfants, objets des accusations qui le ciblent depuis une quinzaine de jours dans le Penelopegate. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle française a donc reconnu des "réponses imprécises" lors de sa prestation télévisée sur TF1 peu après les premières révélations ...