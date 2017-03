Pays-Bas : L'islam au coeur d'un débat national

Grand absent du débat qui rassemblait des représentants des moyens et petits partis des Pays-Bas, le député à la chevelure peroxydée était dans tous les esprits, même si son nom n'a été que peu prononcé, lui qui a promis, s'il devenait Premier ministre, de fermer les mosquées, d'interdire la vente du Coran et de fermer les frontières aux immigrés musulmans.

Quelque 400 personnes ont posé des questions, applaudi, crié, hué, ri dans l'impressionnante mosquée Essalam de Rotterdam, au cours d'un débat très animé au sujet de cette religion devenue l'un des principaux thèmes de la campagne électorale en vue du scrutin de mercredi. Autour de thèmes allant de l'identité néerlandaise aux discriminations, au djihadisme et à la séparation entre l'Eglise et l'Etat, ils ont fait part de leurs inquiétudes, de leurs peurs et de leur incompréhension quant aux divisions qu'ils ressentent au sein de la société.

Le VVD du Premier ministre libéral reste en tête dans ces enquêtes avec 24 sièges, talonné par le PVV de Geert Wilders et l'Appel chrétien démocrate (CDA), crédités tous deux de 22 sièges, ainsi que par les écologistes de GroenLinks avec 20 sièges sur les 150 que compte la chambre basse du parlement.