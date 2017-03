Onze civils tués par des raids aériens dans le centre de la Syrie

"Les raids ont visé un marché au bétail dans le village d'Ouqayribat, tenu par les jihadistes du groupe Etat Islamique (EI) dans la province de Hama", a affirmé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

"Il s'agit probablement de raids de l'armée russe", a-t-il ajouté.

Ouqayribat se trouve au nord-ouest de la cité antique de Palmyre, reprise mercredi par l'armée syrienne soutenue par la Russie.

La route reliant les deux localités est souvent utilisée par les jihadistes pour se déplacer entre la province de Homs (centre), où se trouve Palmyre, et celle de Hama.

Selon Rami Abdel Rahmane, les raids sur Ouqayribat s'inscrivent "dans de nouvelles opérations militaires menées par le régime syrien et son allié russe pour frapper les positions jihadistes dans la province de Hama".

Des appareils russes et syriens ont lourdement bombardé samedi les jihadistes de l'EI au nord et à l'est de Palmyre, ville qui a changé plusieurs fois de mains durant les six ans de guerre en Syrie.

En décembre, un jour après que les jihadistes eurent une nouvelle fois pris Palmyre, 53 civils, dont 16 enfants, avaient été tués dans des raids aériens à Ouqayribat et dans des villages environnants, selon l'Observatoire.

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) avait alors exprimé de "sérieuses inquiétudes" après que "des dizaines de cas de suffocation" eurent été rapportés à la suite de ces frappes.