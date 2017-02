On connaît ceux qui se cachaient derrière la police secrète de Staline

Andrei Zhukov a commencé sa quête en 1993. Il s'est rendu au moins trois fois par semaine dans les archives. Il a fouillé dans les milliers d'ordres issus de la NKVD (le Commissariat du peuple aux Affaires intérieures en français), la police "secrète" de Staline. Il a, petit à petit, établi une liste de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont joué un rôle lors de la "grande terreur". Une période qui va de 1937 à 1938 et qui vit l'arrestation de 1.5 million de personnes, dont au minimum 700.000 furent fusillés. Mais les chiffres varient beaucoup et certains, comme l'historien américain Robert Conquest, parlent même d'au moins six millions d'arrestations, trois millions d'exécutions et deux millions de morts dans les camps du Goulag.

...