Oleg Sentsov "veut vivre" mais "n'a pas l'intention de s'arrêter"

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis plus de trois mois dans une prison russe, "veut et espère vivre" mais "n'a pas l'intention de s'arrêter" malgré la détérioration de son état de santé, a indiqué mercredi une journaliste et activiste russe qui l'a rencontré.