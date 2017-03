Obama a-t-il mis Trump sur écoute ? Pas vraiment selon Trump

Si Trump a pris la peine de mettre "wires tapped" entre guillemets, c'était bien pour signifier qu'il parlait d'une surveillance en général, selon Spicer. "Il n'a jamais accusé personnellement Obama, il visait son gouvernement." Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, Spicer avait bel et bien déclaré que les messages sur Twitter du 4 mars se suffisaient à eux même et qu'il n'y avait rien à ajouter.

