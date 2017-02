"Numérisation tous azimuts : il y a péril !"

Culture contestataire, goût du risque, liens étroits avec l'université : ce cocktail a fait de la Silicon Valley la championne mondiale de l'innovation. Berceau des technologies numériques, cette terre des chercheurs d'or, devenue après-guerre le coeur du développement de l'appareil militaire et de l'informatique, est aujourd'hui le lit d'une nouvelle " industrie de la vie " qui, tout en promettant d'ajuster les traitements médicaux, d'améliorer les transports, de sécuriser les villes et l'emploi, contrôle insidieusement nos vies pour en tirer des profits jamais atteints auparavant. Dans La Silicolonisation du monde, son essai critique le plus abouti à ce jour, le philosophe français Eric Sadin dénonce les ravages d'une vision du monde propagée par le " technolibéralisme ".

...