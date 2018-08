"Nouveau" Zimbabwe, mauvais karma

Chassez le naturel, il revient au pas de l'oie. Le double scrutin, présidentiel et législatif, du 30 juillet dernier devait, paraît-il, solder à tout jamais l'héritage calamiteux laissé par l'autocrate cacochyme Robert Mugabe, 94 ans dont trente-sept aux commandes du Zimbabwe. Funeste illusion. La répression à balles réelles, à Harare et dans ses banlieues, de l'élan protestataire né le surlendemain des suspicions - légitimes - de fraude électorale, aura dessillé les yeux des plus candides. Bilan : au moins six civils tués, dont un marchand de fruits et légumes qui tentait de protéger son étal des pillards... Un retour du refoulé que confirment la rafle opérée le 2 août au siège du Mouvement pour le changement démocratique (MDC, opposition), mais aussi la traque de ses militants, réels ou supposés, menée de jour comme de nuit par des policiers et des militaires en uniforme, ou par des soudards en civil, masqués au besoin.

...