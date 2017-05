"Nous vivons la plus grande paralysie économique depuis les années 30, et pourtant la dictature n'est revenue nulle part"

On me dit souvent que la démocratie européenne est morte. Elle a perdu la confiance des citoyens et ne semble plus capable de servir leurs intérêts. Est-ce bien le cas ? En regardant le grand débat électoral en France, moi aussi j'ai été irrité par les fadaises de Marine Le Pen, ses tentatives molles de discréditer Emmanuel Macron et ses formules bon marché. Ce n'était pas beau à voir, mais les Français ont décidé : même si pour beaucoup Macron est un banquier lisse, ils ont trouvé que Le Pen - tout comme Geert Wilders aux Pays-Bas - ne faisait pas le poids. C'est particulier. Nous vivons la plus grande paralysie économique depuis les années trente, et cela fait presque dix ans que ça dure. Et pourtant, la dictature n'est revenue nulle part.

...