New York: une mystérieuse affaire de disparition d'enfant résolue, 37 ans plus tard

"On avait vraiment peur de se tromper": après 37 ans d'enquête et deux procès, un jury populaire américain s'est finalement mis d'accord en désignant un meurtrier dans l'une des plus mystérieuses et traumatisantes affaires de disparition d'enfant que l'Amérique ait connue.