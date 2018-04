Nazareth, là où tout a commencé

Même aujourd'hui, Nazareth est un délicieux séjour, le seul endroit, peut-être, de la Palestine où l'âme se sente un peu soulagée du fardeau qui l'oppresse au milieu de cette désolation sans égale. La population est aimable et souriante ; les jardins sont frais et verts... " Ernest Renan décrit ainsi la " ville " de Joseph et Marie, telle qu'il l'a vue au printemps 1861, lors de son séjour au berceau de l'histoire chrétienne. Ses impressions de voyage, notées au crayon dans des calepins, donneront naissance à sa Vie de Jésus, la première biographie " moderne " du Nazaréen, et l'un des plus grands best-sellers du xixe siècle, publié pour la première fois en 1863.

