Muslim Ban: la "leçon d'Amérique" de Bernie Sanders à Trump

Bernie Sanders, l'ancien adversaire de Hillary Clinton à la primaire démocrate ne baisse pas la garde face aux dernières décisions prises par Donald Trump et notamment son décret anti-immigration. Dans une vidéo postée sur Twitter, il dénonce le "Muslim Ban" qu'il considère "complètement en désaccord avec les valeurs de l'Amérique." Ecoutez-le parler devant le Capitole de Washington.

President Trump's Muslim ban is un-American, is unconstitutional and is going to make us less safe, not more safe. pic.twitter.com/Mw4aDYrgam